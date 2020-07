Von quer garantir estágios em saúde na pandemia

.

Tramita na Assembleia Legislativa (Ales) iniciativa parlamentar que garante aos estudantes de nível técnico e graduação na área médica o direito de continuar e concluir os estágios curriculares obrigatórios, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Trata-se do Projeto de Lei (PL) 358/2020, do deputado Carlos Von (Avante). A matéria prevê que a continuidade, ou apenas a conclusão do estágio, deve estar de acordo com os protocolos de segurança sanitária.

De acordo com a proposta, se restar apenas a carga horária exigida no estágio curricular obrigatório para a colação de grau ou a conclusão do curso de nível técnico, será garantido ao estudante o direito de obter as certificações necessárias para considerar o curso concluído. A norma se aplica ao estudante que tiver mais de 90% da carga horária mínima exigida no estágio curricular obrigatório.

Von defende a proposição alegando “extrema necessidade” de profissionais na prestação dos serviços de saúde pública e privada, o que justifica o aproveitamento da mão de obra disponível “em quaisquer setores da formação acadêmica (…), na medida da categórica observância dos protocolos de segurança sanitária”.

A medida perderá eficácia a partir da revogação do Decreto 0446-S, de 2 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no Espírito Santo, decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Tramitação

Os colegiados de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças, devem analisar o PL 358/2020, antes da apreciação pelo Plenário.