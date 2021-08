Volvo XC90 híbrido: SUV de luxo que faz 20 km/l na cidade

Cauê Lira/iG Carros Volvo XC90: SUV é imponente e mal cabe nas faixas estreitas das ruas de São Paulo com 1,92 metros de largura

Se você curte design de interiores e arquitetura, talvez já tenha ouvido falar no ‘estilo escandinavo’. Trata-se de uma linguagem visual minimalista e sóbria, com elementos que transmitem simplicidade e conforto. Normalmente, mesclam materiais naturais e cores neutras para criar uma ‘vibe’ aconchegante.

Caso esteja interessado em deixar sua casa ou apartamento neste estilo, o iG Delas preparou sugestões de decoração inspiradas nas residências suecas contemporâneas. Mas se o plano é levar este ar sofisticado para a sua garagem, o Volvo XC90 T8 híbrido pode ser uma boa pedida.

Arquitetos gostam de dizer que ambientes no estilo escandinavo devem ser práticos e funcionais, sem excessos. Todos os elementos são posicionados de forma leve e elegante, em um encontro de passado e futuro.

A impressão é que essas palavras estavam no ‘briefing’ do designer que projetou o XC90 em 2015. O SUV é imponente, mesmo sem abusar de linhas musculosas como as do BMW X5. Seu interior também não tem a extravagância do Mercedes-Benz GLE, que tem quatro saídas centrais de ar-condicionado e uma grande tela que serve tanto para o cluster quanto central multimídia.

O Volvo XC90 é um carro bem grande. São 4,95 metros de comprimento, 1,92 m de largura, 1,77 m de altura e 2,98 m de distância entre-eixos. De fato, é um titã que mal cabe nas faixas mais estreitas da cidade de São Paulo. Se você mora em um prédio e precisa estacionar em vagas apertadas, com certeza vai ‘roubar’ algum espaço da vaga do seu vizinho.

Também sobra pouco espaço para abrir as portas em estacionamentos apertados. Por sorte, o modelo tem bom diâmetro de giro para mitigar este porte avantajado na hora de manobrar. Este é o ‘custo’ de ter um SUV grande em uma cidade que está sempre lutando por espaço.

Equipamentos

Divulgação A central multimídia no padrão vertical, com os controles do ar-condicionado integrados

A lista de itens de segurança do Volvo XC90 é extensa. O SUV conta com seis airbags (frontal, lateral e cortina), controle de estabilidade e tração, faróis de LED, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, sensor de fadiga e controle automático de descida. Se for pra algo dar errado, que seja dentro deste carro.

A parte de conforto é honesta com a categoria, integrando ar-condicionado de 4 zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos, teto-solar panorâmico, sistema start-stop e assistente de estacionamento semiautomático.

A central multimídia de 9 polegadas tem posicionamento vertical, como um celular. Os controles do ar-condicionado também são reproduzidos na parte inferior da tela, facilitando o acesso do motorista. Não há joystick no console para controlar a interface.

Dirigibilidade

O motor 2.0 turbo desenvolve 324 cv de potência a 5.700 rpm e 40,8 kgfm de torque a 2.200 rm. Já o motor elétrico de 10 kWh posicionado no eixo traseiro pode entregar 87 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. A Volvo divulga que a potência combinada é de 407 cv, número mais que suficiente para mover este SUV ‘pesadão’ de 2.354 kg.

O Volvo XC90 tem seis modos de condução : Pure (100% elétrico), Híbrido (mesclando eletricidade e gasolina), AWD (integral sob demanda), Individual (customizado pelo motorista), Power (ajuste esportivo da suspensão) e Off-Road (ergue a carroceria para melhorar o ângulo de ataque e saída).

Além desses modos, o XC90 ainda traz as funções de gerenciamento de carga. A função Hold poupa a energia para que ela seja utilizada depois. Já a Charge faz o motor a combustão reaproveitar seu calor para carregar a bateria. Como todos os carros híbridos, o XC90 também pode aproveitar as frenagens para recarga do sistema elétrico.

O Inmetro divulga que o XC90 pode marcar 15,5 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada, mas ao longo do meu percurso urbano, o computador de bordo chegou a mostrar 20 km/l. A autonomia rodoviária chega a 1.218 km, com o tanque de 70 litros cheio e a bateria com 100% de carga.

O XC90 é gostoso de dirigir, apesar dos contratempos causados por causa do tamanho. Sobra pouco espaço para os motociclistas na faixa da esquerda, por exemplo. Acostume-se com muitas ‘buzinadas’ impacientes. A suspensão filtra muito bem as irregularidades do solo e garante um trajeto tranquilo.

Apesar da proposta sustentável, o XC90 é um verdadeiro canhão. Pisando fundo, ele pode atingir 100 km/h em apenas 5,6 segundos, feito impressionante considerando seu tamanho e peso.

Conclusão

Divulgação Volvo XC90: os faróis ostentam o ‘martelo de Thor’ no padrão dos LEDs

O Volvo XC90 híbrido parte de R$ 454.950, oferecendo uma experiência bem seletiva no mercado de SUVs grandes. Seu principal rival, o BMW X5 híbrido , custa R$ 597.950, e isso faz o modelo sueco ficar ainda mais interessante.

Não à toa, o Volvo XC90 é o destaque da categoria. Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a Volvo emplacou 584 unidades do XC90 no acumulado de 2021. Se depender da versão híbrida, o sucesso deve continuar.

Ficha técnica : Volvo XC90 T8 Momentum Preço: a partir de R$ 454.950 Motor: 2.0, turbo, gasolina Potência: 320 cv a 5.700 rpm Torque: 40,8 kgfm a 2.200 rpm Motor elétrico: 87 cv, 24,5 kgfm (eixo-traseiro) Transmissão: automática, oito marchas, tração integral Suspensão: Independente (dianteira), multilink (traseira) Freios: discos ventilados (dianteira e traseira) Proporções: 4,95 metros de comprimento, 1,92 m de largura, 1,77 m de altura e 2,98 m de distância entre-eixos Porta-malas: 500 litros (5 lugares), 314 (7 lugares) Consumo: 15,5 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada 0 a 100 km/h: 5,6 segundos Vel. Máx: 230 km/h