Volvo promove pontos de carregamento para veículos elétricos no McDonald’s

Iniciativa promove a eletrificação e busca atingir até 100 unidades da rede de restaurantes até 2025.

A Volvo Car Brasil e a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, se uniram para oferecer ainda mais conveniência para os usuários de veículos elétricos. Promovendo comodidade e sustentabilidade, a parceria inédita ampliará o acesso a pontos de carregamento por meio dos restaurantes da rede. A ação deve chegar a 35 unidades por todo o Brasil e pode ser expandida para até 100 McDonald’s até o fim de 2025.

As primeiras unidades a receberem os carregadores ficam nas cidades de São Paulo e Mairiporã: três no McDonald’s mais sustentável da América Latina, na Av. Bernardino de Campos, 307, um no restaurante da Av. Juscelino Kubitscheck, 1.201, e dois novos na cidade de Mairiporã, na Avenida Tabelião Passarela, 42 . Os carregadores disponíveis têm potências entre 7,4kw e 22kw, proporcionando uma recarga de conveniência para os usuários de carros híbridos e elétricos.

“Essa é uma parceria em prol da eletrificação. Além da infraestrutura em rodovias, que tem sido o grande foco da Volvo nos últimos tempos, sabemos que as cargas cotidianas são muito importantes para os usuários de carros elétricos. A comodidade de estar carregando o carro enquanto faz uma atividade que já seria necessária no dia a dia, traz mais segurança e liberdade para o condutor”, comenta Guilherme Galhardo, diretor de Digital e de Eletrificação da Volvo Car Brasil.

A Volvo Car Brasil sempre investiu em eletrificação e acredita na tecnologia como uma alternativa mais sustentável para a mobilidade. Além da estratégia ousada, que se iniciou em 2021, quando anunciaram que seu carro de entrada estaria disponível somente na versão 100% elétrica, a marca tem ambições muito alinhadas com a sustentabilidade e busca sempre se associar a parceiros que compartilhem do mesmo ideal.

Marie Tarrisse, gerente Sr. de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados, explica que a iniciativa está conectada aos propósitos da Receita do Futuro, plataforma de atuação socioambiental da companhia.

“Temos trabalhado para agregar cada vez mais soluções sustentáveis na operação e oferecer serviços alinhados a esses valores também faz parte do plano. O crescimento do uso de veículos elétricos aponta que a população está engajada no combate às mudanças climáticas e, agora, podem contar com o McDonald’s nessa jornada”, comenta a executiva.

Segundo Marie, ter pontos de carregamento de carros elétricos nos restaurantes da empresa faz parte da estratégia de incentivar hábitos sustentáveis nos clientes.

“Queremos chamá-los a fazerem parte desta mudança, incentivando a reciclagem nos restaurantes e em casa, o uso de transportes limpos, como bicicletas, pontos de coleta de resíduos eletrônicos e muito mais”.

Marie explica que essas ações se conectam aos grandes compromissos da rede, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, sendo uma oportunidade para o consumidor conhecer avanços como a redução do uso de embalagens plásticas e saber que mais de 70% dos restaurantes da rede são abastecidos com energia de fontes renováveis.

“A Volvo tem valores e compromissos muito claros com o meio ambiente. Esses compromissos extrapolam a nossa responsabilidade influenciando desde o fornecedor de água dos nossos eventos até as grandes parcerias firmadas. Sabemos que a Arco Dourados tem valores de sustentabilidade similares aos nossos e por isso nos unimos a eles rumo à jornada da eletrificação, oferecendo mais autonomia para que os carros elétricos possam ir cada vez mais longe”, afirma Mirella Cambrea, diretora de Marketing da Volvo Car Brasil.

