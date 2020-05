Volvo anuncia novo XC40 Recharge elétrico contra a crise do setor

Divulgação Volvo acredita que haverá um novo consumidor para carros elétricos como o SUV compacto XC40 Recharge

A Volvo planeja lançar um carro totalmente elétrico a cada ano até 2025. A marca sueca quer uma nova era com os veículos EVs representando 50% de suas vendas globais. A montadora já abriu pedidos on-line na Europa para o seu primeiro SUV elétrico produzido em massa – o Volvo XC40 Recharge. Ele deve chegar ao Brasil no início de 2021 pelo preço estimado de R$ 300 mil.

O CEO da Volvo , Håkan Samuelsson, disse que o coronavírus acelerará o ritmo das mudanças na indústria automobilística principalmente para os EVs. “A eletrificação será mais rápida. Acredito que, depois de alguns meses quando a situação começar a se normalizar, é ingênuo pensar que os nossos clientes voltarão pedindo carros a diesel. Eles vão pedir ainda mais carros elétricos”.

Divulgação Com um interior sofisticado e eletrônico, o Volvo Recharge tem o preço estimado em 300 mil reais

O executivo afirma que qualquer esforço dos governos no mundo para subsidiar a recuperação da indústria automobilística, deve favorecer os veículos elétricos, híbridos, entre outras com novas tecnologias para a segurança e o meio ambiente.

O Volvo XC40 Recharge é um SUV compacto, tipo crossover, elétrico com 402 cavalos de potência. Ele fornecerá uma autonomia de mais de 400 km com uma única carga. Com tração nas quatro rodas, tem dois motores elétricos montados em cada um dos eixos. Atinge 0-100 km/h em 4,9 segundos e uma velocidade máxima limitada de 180 km/h. As primeiras entregas são esperadas ainda em 2020 no continente europeu O preço já anunciado é de 50 mil euros.

Divulgação O S60 é um elegante sedã hibrido plug-in disponível no mercado brasileiro

A Volvo é uma das montadoras mais avançadas na eletrificação de seus veículos. No mercado brasileiro, por exemplo, ela tem a versão híbrida de dois de seus principais modelos: o sedã esportivo S60 e o SUV XC60.

Eles são equipados com a motorização híbrida com 407 cavalos de potência combinando um motor turbo 2.0 com um motor elétrico de 87 cv, alimentado por uma bateria de íon de lítio de 11,6 kW. O S60 e o XC60 atingem do 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e 5,3 segundos, respectivamente. Como são recarregáveis por tomada, os modelos híbridos plug-in rodam até 46 km no modo elétrico.

Divulgação O Volvo XC60 é um SUV híbrido plug-in com avançada tecnologia no segmento

Os carros híbridos conseguem gastar menos combustível fósseis na média. Uma maneira eficaz de usar um veículo com motor à combustão ajustado à eletricidade. Ou seja, um caminho para a nova tendência mundial do setor automotivo. A Volvo já está de vento em polpa.