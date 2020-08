Volume de notícias falsas sobre vacina contra Covid-19 quintuplica em 2 meses

Gil Leonardi / Imprensa MG Governador de Minas Gerais Romeu Zema

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, na última quarta-feira (26), que Minas Gerais é o estado que melhor conduziu a pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2). A declaração foi feita durante um evento em Ipatinga, no Vale do Aço, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Zema elogiou também a atuação dos municípios mineiros, mas alertou para a necessidade de manter os cuidados contra a Covid-19 . “A pandemia em Minas começa a dar sinais claros de que, tanto no número de casos quanto no de óbitos, está em declínio. É cedo para comemorar qualquer vitória, mas tudo indica que o pior ficou para trás. Lembro que todos nós, mineiros, estamos de parabéns”, disse ele.

Minas Gerais ultrapassou, na última quarta-feira (26), a marca de 200 mil casos de Covid-19 . De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado totaliza 201.973 casos e 4.948 mortes pela doença.

Somente ontem, foram confirmados 3.237 casos e 101 mortes no território mineiro. “Somos, hoje, um estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil na pandemia. Conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. Mineiro é criterioso, desconfiado, e com certeza fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Minas é o estado que melhor conduziu a pandemia”, finalizou Zema. Esta matéria contém informações do Estado de Minas .