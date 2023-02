Volume de chuvas no litoral norte de SP é o maior registrado no Brasil

Reprodução / Instagram Prefeitura de São Sebastião – 19.02.2023 Alagamento em São Sebastião

A tragédia no litoral norte de São Paulo é a maior envolvendo as chuvas já registrada no Brasil, segundo a MetSul. Na madrugada de domingo (19), as cidades da região registraram média de 700 mm de chuva foi registrado na região.

As chuvas atingiram principalmente a cidade de São Sebastião, que registou 626 mm de água no fim de semana. Já Bertioga, a precipitação foi 680 mm.

Até o momento, 36 pessoas morreram em São Sebastião e uma criança de 7 anos foi encontrada morta em Ubatuba (SP). De acordo com o governo de São Paulo, mais de 40 vítimas ainda estão desaparecidas.

A tragédia no litoral de São Paulo superou a de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, do ano passado. Na época, a cidade fluminense registrou 544 mm de chuva.

A MetSul ressalta que a quantidade chuva registrada em São Paulo não é necessariamente a maior, mas é a que registrou mais magnitude da história.





Chuvas no litoral de SP

Fortes chuvas atingiram o litoral norte de São Paulo na madrugada de domingo (19), deixando 37 mortos e dezenas de desaparecidos. As cidades mais atingidas foram São Sebastião, Ubatuba e Ilha Bela.

As chuvas provocaram alagamentos e deslizamentos de terra, que provocou o bloqueio de três rodovias que ligas as cidades a outras partes do estado. A Tamoios foi desbloqueada após 19 horas, enquanto a Mogi-Bertioga continua bloqueada. Já a Rio-Santos, segundo o governo, pode ter ficado destruída com as chuvas e deslizamentos registrados na pista.

Fonte: IG Nacional