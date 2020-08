Volta do imposto CPMF pode pesar no bolso do contribuinte; entenda

Reprodução/Governo de SP Doria anunciou que governo de SP já arrecabou mais de R$ 1 bilhão para o combate à Covid-19

O estado de São Paulo atingiu a marca de R$ 1 bilhão em doações de empresas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) . Apenas nesta segunda (10), a iniciativa arrecadou R$ 108 milhões. Ao todo, 251 empresas e entidades já contribuíram.

“O Comitê Empresarial Solidário, composto há quatro meses, ultrapassou, nesta manhã, a marca de R$ 1 bilhão em doações para combater o coronavírus e aumentar o campo de proteção social no Estado de São Paulo. Uma marca histórica, do maior programa de doações sociais já feitas até então no país. Quero agradecer a todos os doadores, que deram exemplo e vão ficar para a história de São Paulo e do Brasil”, disse o governador João Doria.

As doações foram viabilizadas em reuniões do Grupo Empresarial Solidário , que se mobiliza quinzenalmente desde o início da pandemia. Na manhã desta segunda, houve mais 12 doações durante a 16ª reunião do grupo, que é composto por 450 integrantes.

O comitê é liderado por quatro mulheres: Bia Doria, primeira-dama do estado; Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico; Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social; e Regina Esteves, presidente da ONG Comunitas. De acordo com Célia Parnes, os valores arrecadados serão direcionados principalmente para equipamentos de saúde, como respiradores e EPIs.

“Alcançar esse número de arrecadações é um marco na história. É um exemplo de solidariedade e de como os setores público e privado podem amenizar os efeitos da crise trabalhando em parceria”, disse a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen .