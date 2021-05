Volkswagen vai apresentar novo Tiguan Allspace 2022 no dia 12

Divulgação VW Tiguan Allspace contará com 22 cm a mais ao Tiguan convencional por causa dos sete lugares

O SUV médio que será apresentado mundialmente no dia 12 de maio contará com um aprimoramento tecnológico que inclui: volante com atribuições multifuncionais sensíveis ao toque e deslizantes, ar-condicionado automático digital touchscreen, portas USB-C para conectar com dispositivos móveis mais moderno, entre outros itens.

Como se vê nas imagens do teaser, os faróis de LED são novos e se assemelham ao do hatch Golf Mk8 , e as lanternas traseiras também receberam a devida reestilização, bem como os para-choques que ganharam novo formato.

Na traseira, o emblema Tiguan foi deslocado para o centro da tampa do porta-malas, a exemplo do que acontece com outros carros da marca. Abaixo, você pode conferir a versão de cinco lugares, que não deverá mais ser vendida no Brasil em função da chegada do Taos , até o fim do mês.





Quanto à mecânica, a matriz alemã não divulgou mais informações. No entanto o novo SUV deve adotar o mesmo motor 1.5 TSI de 160 cv e 25,4 kgfm do Taos. Além dessa, a topo de linha poderá receber uma unidade de 2.0 litros TSI de 220 cv e 35,7 kgfm. Outra opção seria a variante híbrida plug-in 1.4 TSI de 245 cv com autonomia de até 50 km, adotada na versão mais curta.

A Volkswagen vai lançar o novo Tiguan Allspace no dia 12 de maio, e as pré-vendas estão definidas para começar nas próximas semanas. Considerando que o modelo está sendo feito na planta mexicana, não deverá demorar para chegar ao Brasil, onde deverá estrear até o fim do ano.