Volkswagen terá 12 SUVs inéditos e 8 carros elétricos em 2020

Conforme apurado pelo site Carscoops, a Kia planeja lançar uma versão 100% elétrica do SUV Seltos ainda na metade de 2020. Cotado para o mercado brasileiro, o novo utilitário poderia ser mais um entre os vários modelos eletrificados que a marca trará ao longo da próxima década.

Na Ásia, o novo Seltos elétrico ficará entre o crossover Soul e o SUV médio Sportage. De acordo com informações divulgadas pelo blog especializado TheKEEA, o modelo trará motor de 201 cv de potência, com mais de 450 km de autonomia. Até o momento, o modelo não estaria sendo cogitado fora do mercado asiático.

Eletrificada no Brasil

A Kia já confirmou uma série de lançamentos para 2020. Ainda em janeiro, o Rio chegará ao mercado em sua versão hatchback, para disputar com Onix, HB20 e Argo. Em seguida, virá o KX3, novo SUV compacto abaixo do Sportage para concorrer com Tracker, Creta e HR-V.

Neste cenário, alguns modelos elétricos também estão no radar. Até o momento, a marca confirma o sedã Optima e o crossover Niro em suas versões híbridas, além do Kia Soul 100% elétrico.