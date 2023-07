Volkswagen T-Cross ganha novo visual e resolve o acabamento simples

Divulgação/Volkswagen Dianteira do novo T-Cross fica com ar mais jovem

O Volkswagen T-Cross está de cara nova na Europa. Completando metade do seu ciclo de vida, o SUV ganhou uma pequena atualização visual na dianteira e novas lanternas traseiras, e no interior, uma nova central multimídia.

Na dianteira, o para-choque é a principal mudança. A peça foi redesenhada e agora está com o visual mais limpo , perdendo o elemento cinza que unia os faróis de neblina, que agora são apenas LEDs. A base do para-choque continua trazendo acabamento prateado, mas agora está abaixo da entrada de ar do para-choque.

Os faróis até parecem ser os mesmos, mas as versões topo de linha (R-Line e Style) ganharam a tecnologia IQ. Light e passam a “conversar” com o filete iluminado que percorre toda a extensão da grade.

Divulgação/Volkswagen Seção traseira recebeu maior atualização, LED unindo as lanternas não é oferecido no Brasil

A seção inferior do para-choque traseiro também foi redesenhada, e ganhou um elemento em cinza unindo as duas luzes refletoras, que agora estão posicionadas na vertical.

A principal atualização na traseira são as lanternas, que ganharam um desenho interno em formato de X, com um efeito tridimensional . Elas são conectadas por um filete de LED vermelho , o que não existe nas versões brasileiras do modelo .

Olhares mais atentos irão notar a ausência de elementos escurecidos pela carroceria do T-Cross europeu, mas isso acontece pois a versão apresentada é a R-Line, que possui pretensão mais “esportiva”, por isso, os acabamentos são pintados na cor da carroceria.

Divulgação/Volkswagen Interior fica mais moderno e traz materiais mais refinados

O interior recebeu novas saídas de ar laterais, materiais mais refinados no painel, com direito até a imitação de costura na versão R-Line. Além disso, o modelo ganhou novo desenho para o painel que deixa o interior mais bonito e o separa do Polo. A central multimídia de 9,2 polegadas não está mais integrada na peça, e sim parece um tablet posicionado por cima.

De série na Europa, o T-Cross já irá oferecer painel de instrumentos digital e também central multimídia de 8 polegadas , tendo 9.2” nas versões mais caras. Além disso, faróis de LED agora são padrão no modelo , com a tecnologia IQ.Light destinando-se aos modelos de topo.

As atualizações do T-Cross devem chegar ao Brasil somente no segundo semestre de 2024 , já como linha 2025 . Por aqui, não deveremos ver nenhum tipo de atualização em termos mecânicos.

Fonte: Carros