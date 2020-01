Volkswagen mostra teaser de novo crossover compacto abaixo do Nivus

arrow-options Divulgação Primeiro teaser do SUV da VW menor que o Nivus antecipa linhas do modelo que será mostrado na Índia, no mês que vem

A Volkswagen Índia publicou um novo teaser em seu Facebook, antecipando um conceito que será mostrado no Auto Expo durante o início de fevereiro. Trata-se de um novo crossover que será posicionado abaixo até mesmo do Nivus brasileiro, com a possibilidade de ser vendido por aqui em um futuro próximo.

Ainda que a imagem escurecida do teaser esconda a estrutura do veículo, sabemos que ele será feito sobre uma variação mais simplificada da plataforma MQB A0, de Volkswagen Polo e Virtus. A traseira alta acrescenta ares de monovolume, lembrando bastante o Fox. Há rack de teto e rodas que aparentam ser de aro 17.

O nome do novo conceito ainda não foi revelado, mas patentes registradas na Alemanha durante o fim de 2019 podem dar algumas dicas. As melhores pistas apontam para T-Sport e T-Go.

Muitos SUVs no Brasil

VW Tarek chegará depois do Nivus, previsto para o primeiro semestre. SUV médio, vai brigar com Jeep Compass

Durante o início da gestão de Pablo Di Si, atual presidente da marca no Brasil, a Volkswagen anunciou que teria cinco SUVs no Brasil. Dois deles, T-Cross e Tiguan, já estão no mercado. Os outros três serão os novos Nivus, Tarek e Atlas Cross Sport (que virá no lugar do Touareg).

O Nivus chegará ainda no primeiro semestre de 2020 e será o SUV mais barato da Volkswagen no Brasil. Registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial há dois dias, o grande Atlas Cross Sport virá em seguida, ainda sem data.

A produção do novo Volkswagen Tarek começará na Argentina no último bimestre do ano, indicando que seu lançamento acontecerá apenas no início de 2021. Os dois últimos podem ser atrações da marca no Salão do Automóvel 2020.