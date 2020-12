Volkswagen Gol, Voyage e Saveiro ficam até R$ 3,1 mil mais caros

Divulgação VW Gol já parte de R$ 53.590 na versão básica mais em conta e pode esbarrar nos R$ 66 mil com motor 1.6 e opcionais





A Volkswagen mexe nos preços de tabela de Gol, Voyage e Saveiro. Os três modelos de entrada da marca alemã no mercado brasileiro passaram por reajustes entre R$ 1.050 e R$ 3.140. O Gol 1.0 agora parte de R$ 53.590, enquanto o Voyage com o mesmo motor sai por R$ 62.490. Já a picape começa em R$ 59.450, na versão Robust, de cabine simples.





Disponível atualmente em três configurações, o Volkswagen Gol teve um aumento de R$ 2.340 na sua versão de entrada, equipada com o motor 1.0, de três cilindros e 84 cv, que funciona com câmbio manual de cinco marchas. A configuração seguinte é a 1.6 manual. Agora custando R$ 60.250 (aumento de R$ 2.650), usa o motor 1.6 8V de 104 cv e um câmbio de cinco marchas.

A variação mais cara do Volkswagen Gol é a 1.6 automática, que além do câmbio de seis marchas usa uma variação de 120 cv do mesmo motor 1.6 16V usado nos modelos Polo e Virtus . A tabela para esta versão agora é de R$ 65.390 (reajuste de R$ 2.790).

Divulgação VW Voyage 1.6 automático agora não sai por menos de R$ 72.490 de acordo com a nova tabela da marca alemã





Sedã da família Gol, o Volkswagen Voyage segue o hatch em sua gama de variações. O 1.0 aumentou R$ 2.740 e parte de R$ 62.490, enquanto o 1.6 manual foi reajustado em R$ 2.940 e agora parte de R$ 67.290. Enquanto isso, o topo de linha 1.6 automático agora sai por R$ 72.490. Acréscimo de R$ 3.140 em relação à tabela anterior.

Já a picape Volkswagen Saveiro é comercializada no Brasil em quatro variações. A mais acessível é a Robust com cabine simples, que usa o motor 1.6 8V de 104 e o câmbio manual de cinco marchas. Parte de R$ 59.450 (alta de R$ 2.060).

Rafael Poci Déa VW Saveiro Robust tem preço tabelado que parte de R$ 59.450 com cabine simples e sem nenhum opcional





Com cabine dupla, a Volkswagen Saveiro Robust sai na tabela por R$ 73.850 (aumento de R$ 2.260). A lista inclui ainda a Trendline 1.6 cabine simples, que oferece o mesmo conjunto mecânico por R$ 71.350 (mais R$ 1.050). Topo de linha, a Saveiro Cross é a única com o motor 1.6 16V de 120 cv e câmbio manual de cinco marchas. Custa R$ 94.050 (alta de R$ 1.360)

Confira abaixo como ficou a tabela dos modelos Gol, Voyage e Saveiro:

Modelo/Versão Preço atual Preço antigo Reajuste Gol 1.0 R$ 53.590 R$ 51.250 R$ 2.340 Gol 1.6 MT R$ 60.250 R$ 57.600 R$ 2.650 Gol 1.6 AT R$ 65.390 R$ 62.600 R$ 2.790 Voyage 1.0 R$ 62.490 R$ 59.750 R$ 2.740 Voyage 1.6 MT R$ 67.290 R$ 64.350 R$ 2.940 Voyage 1.6 AT R$ 72.490 R$ 69.350 R$ 3.140 Saveiro 1.6 Robust CS R$ 59.450 R$ 57.390 R$ 2.060 Saveiro 1.6 Robust CD R$ 73.850 R$ 71.590 R$ 2.260 Saveiro 1.6 Trendline CS R$ 71.350 R$ 70.300 R$ 1.050 Saveiro 1.6 16V Cross CD R$ 94.050 R$ 92.690 R$ 1.360