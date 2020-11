Volkswagen confirma produção de perua 100% elétrica

Divulgação Informação foi confirmada pelo CEO da Volkswagen em rede social

A Volkswagen tem um objetivo claro para a década: superar a Tesla no segmento dos carros elétricos. As primeiras investidas já começaram com o lançamento dos novos ID.3 e ID.4 , mas a marca planeja ir além. Segundo Ralf Brandstätter, CEO da fabricante, está confirmada a produção de uma perua 100% elétrica para o mercado global.

O anúncio de Brandstätter, feito no seu perfil do Linkedin, não dá muitas pistas sobre o modelo. É certo que ele será feito sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen, exclusiva para veículos elétricos, e terá design inspirado no conceito ID. Space Vizzion mostrado no Salão de Los Angeles (EUA) no ano passado.

O modelo terá coeficiente de arrasto aerodinâmico baixo e aproximadamente 700 km de autonomia. Como os modelos da nova família elétrica são lançados com poucas alterações na comparação com os conceitos, espera-se que a nova perua elétrica siga a linguagem visual do Space Vizzion à risca.

O conceito mostrado em Los Angeles foi apresentado como um veículo para quatro ocupantes. Sua versão de produção, entretanto, deverá ter espaço para cinco. Detalhes sobre baterias continuam escassos, mas podemos esperar um conjunto de 82 kWh que tenha capacidade para entregar 275 cv de potência.

No Brasil

Divulgação VW ID.4, primeiro SUV elétrico da fabricante alemã

A Volkswagen nunca escondeu o interesse de eletrificar sua linha de produtos no Brasil. O VW Golf GTE híbrido foi o primeiro modelo na categoria, mas a fabricante alemã pretende ampliar as possibilidades nos próximos anos. A principal alternativa deverá ser o SUV ID.4 .

O utilitário esportivo tem bateria capaz de armazenar até 77 kWh de energia, proporcionando autonomia máxima de 520 km. O motor elétrico posicionado no eixo traseiro gera força equivalente a 204 cv de potência. Dessa forma, o ID.4 poderá acelerar de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos, com velocidade máxima de 160 km/h.