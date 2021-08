Vôlei feminino avança ao som de ‘Evidências’ e twitter decreta: “Hino do Brasil”

Os usuários do twitter foram a loucura nesta manhã de sexta-feira (6), o motivo? O time brasileiro de vôlei feminino havia acabado de ser classificado para a disputa do ouro nas Olimpíadas, mas não apenas isso, o final do jogo se deu ao som de, nada mais nada menos, que ‘Evidências’ da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

O momento foi o bastante para a torcida brasileira entrar em euforia, isso porque, a canção há tempos vem tomando um lugar universal no coração do brasileiro como ‘Hino do Brasil’. Não importa se você é boomer ou geração Z, provavelmente você já foi a êxtase num churrasco com família e amigos ao som de ‘Evidências’.

O episódio desta manhã foi mais uma ‘evidência’ de que, de fato, se Deus está por nós, a canção de Chitãozinho & Xororó também está.

Confira o surto no Twitter:

VITÓRIA DO MEU BRASA AO SOM DE EVIDÊNCIAS DE CHITÃOZINHO E XORORÓ, SINCERAMENTE EU AMO SER BRASILEIRO — puto (@oemputecido) August 1, 2021





as meninas comemorando ao som de evidências pic.twitter.com/TSA6ztQL0l — ִֶ🇧🇷 (@BOHUGIRL) August 6, 2021









Você viu?

BRASIL GANHANDO AO SOM DE EVIDÊNCIAS É UMA COISA EMOCIONANTE DEMAIS EU NÃO AGUENTO TAMANHA EMOÇÃO pic.twitter.com/0PY7qnOu1v — 📖 ana está lendo uma chama entre as cinzas (@anaestalendo) August 6, 2021





Evidências é sim o hino nacional brasileiro. Estamos na Final | Brasil na Final pic.twitter.com/CnUaLT4shh — Castro.th 🌵 (@Thiagoo_Castroo) August 6, 2021





é final porraaaa, Coreia indo embora ao som de evidências Rosamaria abraçando a Garay eu tô morrendoo pic.twitter.com/nHqitaoCtZ — Sophy ignorada pelo ticoliro (@viuvacarliette) August 6, 2021









Não sei pra que outros países ainda disputam alguma coisa se não podem tocar Evidências quando vence. pic.twitter.com/jvMlWajLft — Glau (@RGL4U) August 6, 2021





O DJ COLOCANDO EVIDENCIAS PQ TAMO NA FINAL SIMPLESMENTE O MAIOR Q NOS TEMOS É O HINOOO — maria ◟̽◞̽ 🇧🇷 (@redhazza) August 6, 2021