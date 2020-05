Vôlei de Praia encerra temporada 2019/2020

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) decidiu na última terça (12) encerrar a temporada 2019/2020 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O motivo é a pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão foi tomada em conjunto com a Comissão de Atletas de vôlei de praia

As duas etapas que faltavam para esta temporada, no Rio de Janeiro e em Itapema (SC), farão parte do próximo Circuito Brasileiro. A dupla masculina André Stein e George já haviam garantido o título por antecipação. Já no feminino, Ana Patrícia e Rebecca, que lideravam o ranking com grande vantagem, foram declaradas campeãs.

Para o superintendente de vôlei de praia da CBV, José Virgílio Pires, o cancelamento da temporada foi a melhor decisão em virtude do quadro de indefinição pela pandemia da covid-19: “Agora vamos trabalhar na elaboração do calendário 2020/2021, com a ajuda da Comissão de Atletas, aumentando o número de etapas da próxima temporada, com previsão de início em setembro”.