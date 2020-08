Vôlei de praia: Alison e Álvaro Filho preparam retorno a competições

A dupla Alison e Álvaro Filho, classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, retornou às atividades na Praia da Costa, em Vila Velha (ES). Depois de quase cinco meses em isolamento social, eles voltaram à areia sob o comando do técnico Leandro Andreão. O trabalho foca a disputa da primeira etapa do Circuito Brasileiro, que acontece entre 24 e 27 de setembro. Para isto foi organizado um esquema de bolha no Centro de Desenvolvimento de Vôlei, em Saquarema.

No auge da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os dois atletas chegaram a testar positivo. Porém, agora, recuperados, o objetivo dos jogadores é seguir o planejamento feito pela comissão técnica. “Voltei com gás renovado por ser um novo ano olímpico. Estava sentido muita falta dos treinos, da rotina, da adrenalina. Saudade de sofrer”, brincou Alison. “Temos uma equipe muito qualificada, que está aumentando a intensidade aos poucos. Com calma, vamos puxando o ritmo. Sabemos que tudo mudou nesses seis meses, o mundo, o esporte mudou e estamos adaptando isso ao nosso dia a dia. E vai ser assim até que haja uma vacina. Mas estou feliz por ver como voltamos, muito focados, treinos muito bons, tem tudo para ser uma grande temporada”, completou o capixaba, ouro nos Jogos do Rio (2016) e prata em Londres (2012).

Álvaro, que vive a expectativa pelo nascimento do primeiro filho (em poucas semanas), ressaltou a importância do retorno gradativo como prevenção à lesões. “Temos essa preocupação até para prevenir possíveis lesões. Está sendo tudo bem pensado, bem-feito, porque nunca ficamos tanto tempo sem jogar”, afirmou.

Alison e Álvaro Filho garantiram a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio como a dupla número 1 do Brasil no ranking do Circuito Mundial 2019, sendo a terceira mais bem colocada no final da temporada internacional no ano passado. Depois da etapa de abertura da temporada, no fim de setembro, o circuito segue em Saquarema em outubro, com a disputa do segundo torneio entre 22 e 25 de outubro.