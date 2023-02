Volante de Tesla solta em rodovia nos Estados Unidos

Divulgação Tesla Model Y está no mercado desde 2020 e tem entre 393 e 525 km de autonomia

Relatos de falhas que causam acidentes com veículos da Tesla não são incomuns. Se anteriormente muitas colisões eram ocasionadas por falhas no sistema de direção autônoma ( AutoPilot ), a notícia mais recente é relacionada à uma falha de construção, e não foi o primeiro relato desse tipo de problema com um Tesla .

O usuário preneh24 no Twitter , postou em sua conta na rede social imagens do seu Tesla Model Y com o volante desconectado do painel, no meio de uma rodovia, enquanto realizava uma viagem com a família. Por sorte, não havia nenhum veículo atrás do Tesla, que conseguiu frear em segurança.

@elonmusk got this on 24th Jan, 2023, not even week and steering wheel fell off in the middle of the highway. #unsafe #notwhatiexpected pic.twitter.com/pgqwzLIDhT — Prerak (@preneh24) January 29, 2023

Segundo o usuário, o veículo foi entregue no dia 24 de janeiro, e a postagem relatando o acidente aconteceu no dia 29, menos de uma semana após a retirada do carro.

O veículo foi guinchado até um centro de reparo da Tesla, que enviou uma mensagem ao proprietário para entender o porquê o carro estava no local. O dono explicou a situação e alegou que estava tudo filmado através do sistema de monitoramento do veículo.

Após isso, foi enviado uma conta de 103,96 dólares (R$529,13), que após protesto do cliente foi atualizada, e o centro de reparos não cobrou nada do motorista.

Na conversa com o centro técnico da Tesla, preneh24 afirmou que sua família não se sentia mais segura em um veículo da marca de Elon Musk , e que gostaria de devolver o veículo e pegar seu dinheiro de volta, mas o centro técnico afirmou que a Tesla não possui uma política de devolução e esse assunto deveria ser resolvido com o concessionário .

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

No último Tweet do usuário, ele afirma que entrou em contato com a concessionária e que recebeu duas opções: manter o veículo com garantia , ou substituir por um novo , e ainda não informou qual decisão irá tomar.

No ano de 2022, veículos da Tesla se envolveram em acidentes relacionados à falhas no sistema de freios, um modelo pegou fogo com o condutor dentro , e a marca também realizou um recall de 40 mil unidades dos modelos S e X produzidos entre 2017 e 2020 para uma atualização de software relacionada ao sistema de direção elétrica , mas nada parecido com o problema relatado nesta semana no Twitter.

Vale lembrar que os automóveis da Tesla têm passado por uma grande redução nos preços , alguns estão custando 13 mil dólares (R$66.136) a menos do que custavam no início do mês. Isso não só pode aumentar ainda mais os pedidos e o volume de unidades fabricadas, mas também diminuir a qualidade de construção deles, e acidentes como esse podem se tornar ainda mais frequentes.

Fonte: IG CARROS