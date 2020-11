Você sabia que Luciano Huck e Eliana já foram um casal? Relembre o romance

Os mais novos talvez não lembrem ou mesmo nem saibam, mas a apresentadora Eliana já namorou o global Luciano Huck, hoje casado com a também apresentadora de TV, Angélica. A relação com Eliana, que na época apresentava programas infantis, durou dois anos.

O motivo do término ficou em segredo. Há quem diga que o apresentador traiu a namorada naquela época.

Reprodução-SBT Eliana e Luciano Huck, namorados no final dos anos 1990

O namoro de Luciano e Eliana durou de 1997 a 1999. Eles eram considerados um dos casais mais queridos da TV . Todos achavam que ia terminar em casamento. Mas essa história não teve um final feliz. De acordo com a revista Marie Claire, Eliana não divulgou o motivo do término, mas confessou ter ficado bastante chateada com os boatos de que tivesse sido traída.

Em entrevista à revista, Eliana negou que foi traída por Huck, que logo após o término da relação, engatou um outro relacionamento com a cantora Ivete Sangalo.

“Isso foi uma fofoca leviana. Era mentira, mas mesmo assim a notícia me magoou. Prefiro lembrar apenas das coisas boas que vivi. É meu mecanismo de defesa”, disse Eliana para a Marie Claire.

Considerada uma das figuras mais famosas da televisão aberta, Eliana virou assunto nos meios de comunicação mais uma vez após conceder uma entrevista ao apresentador Fábio Porchat, da Record, na qual falou sobre diversos temas, inclusive sobre o relacionamento com Huck. Em uma brincadeira, ela eliminou a possibilidade de responder perguntas sobre o ex-namorado.

Em 2018, o então candidato à Presidência da República pelo PSDB Geraldo Alckimin chegou a trocar o nome de Angélica por Eliana em um evento em que participava ao lado de Luciano Huck. “Primeiro, eu queria cumprimentar a você, Luciano [Huck], a todos e a todas, e saudar a Eliana”, disse Alckmin olhando para Angélica, sentada na plateia.

Angélica e Eliana são amigas pessoais e hoje Luciano demonstra ter uma boa relação com a ex. Em setembro deste ano, ele publicou no Instagram um vídeo do encontro das amigas, que ainda estavam acompanhada da também apresentadora de TV, Xuxa Meneghel. As três, que possuem um grupo no WhatsApp , se reuniram na casa de Angélica e Luciano em setembro deste ano, no Rio de Janeiro. Huck ficou de fotógrafo.





“Ver as 3 juntas; @angelicaksy, @xuxamenegheloficial & @eliana são a prova de que o tempo, se usado com sabedoria, joga a favor. Por fim, a imagem das 3 juntas é poderosas. Não só́ pela história e carreira de cada uma, mas porque nos mostra que juntos somos mais fortes. Podemos pensar diferente, ter diferentes opiniões, enxergar a vida por diferentes maneiras, gostar de diferentes coisas… Mas isso não significa que somos inimigos. Apenas pensamos diferente, mas podemos estar juntos. E juntos é sempre mais divertido, mais próspero e proveitoso”, disse Luciano na rede social.