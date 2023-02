Você sabia que a má alimentação pode causar depressão?

FreePik A má alimentação tem efeito na saúde mental

A saúde mental é o assunto do momento, mas pouco tem se falado sobre como a qualidade de vida, e em especial a alimentação pode influenciar no bem-estar. De acordo com o médico integrativo Enrique Lora, a ingestão de alimentos inflamatórios pode desorganizar o funcionamento do intestino e trazer alterações em hormônios essenciais.

Entre no c anal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“O intestino é considerado por muitos o nosso segundo cérebro. Na região, há a maior parte de receptores de dopamina e serotonina. Esses hormônios estão relacionados com o bem-estar, com a felicidade e com o prazer. Quando existe uma ingestão de alimentos inflamatórios, o intestino sofre na sua capacidade de absorver esses receptores e acabam sendo neutralizados”, explica.

O profissional também salienta que alguns alimentos podem criar gatilhos no cérebro de recompensa instantânea, causando assim compulsões alimentares. “Isso gera problemas no intestino, afinal, em maior parte são alimentos inflamatórios. O açúcar é um desses exemplos, a ingestão do nutriente provoca prazer imediato, mas gera pico de insulina e queda nos níveis de glicose. Ainda, o sal, os óleos e as gorduras hidrogenadas entopem as artérias e impedem o sangue de chegar ao cérebro. A diminuição do líquido na região aumenta a chance de até 50% de desencadear a depressão”, detalha Lora.

Adoçantes com aspartame também são vilões da saúde mental, já que diminuem os níveis de serotonina e dopamina, além de aumentar o cortisol. “A melhor forma de ter uma saúde integral e de qualidade é dando uma atenção especial à alimentação e fazendo exercícios físicos no seu cotidiano”, alerta o médico.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

O especialista dá algumas dicas do que evitar para se afastar da depressão e o que comer para ajudar a ter uma saúde mental ainda melhor:

– Frutas são excelentes aliadas do bem-estar, em especial, banana, mamão e abacate;

– Legumes ajudam também na regulação do humor, entre eles, couve, alface e espinafre;

– Fuja de doces, como chocolate e se for comer, tenha moderação;

– Álcool traz malefícios ao sono, já que promove modificações no sono REM e faz com que sua noite de sono seja fragmentada;

– Alimentos ultraprocessados devem ficar longe de sua dieta, eles possuem diversos componentes que fazem mal para sua saúde;

– Peixes são aliados da saúde mental, já que possuem ácidos graxos que auxiliam no combate a depressão;

– Alimentos ricos em triptofano promovem a produção de serotonina. Entre as opções, estão aveia, feijão e ovos.

Fonte: IG Mulher