Michele Sensitiva Você sabe perdoar? Saiba o que fazer para conseguir

Muitas pessoas possuem grande dificuldade em perdoar , em entender o que se passou, o que levou a agir como agiu em detrimento e como é que isso tudo teve um resultado doloroso, muitas vezes quase que insuperável. Seguir em frente é muito difícil e se estamos neste plano terreno para evoluir, superar profundas mágoas , é sim um aprendizado real e desafiador.

JÁ CONFERIU O HORÓSCOPO DO DIA HOJE? VENHA VER A MENSAGEM DOS ASTROS PARA VOCÊ

Sempre pensamos no perdão quando temos internamente a dificuldade em perdoar alguém, superar, resolver, sublimar… Mas, já pensou em como é a posição de quem sabe que errou e que depende do perdão desse perdão?

O perdão sempre mexe com sentimentos, pensamentos, emoções muito sombrias e é preciso ser muito espiritualizado, conectado com o lado da fé e da bendita boa sorte, para transpor e seguir com a caminhada.

Dependendo da evolução de cada ser, receber o perdão pode representar muito ou muito pouco. Muitas pessoas que repetidas vezes cometem os mesmos erros são perdoadas e persistem – mesmo de forma involuntária. Estas vão necessitar descobrir o autoperdão , que por muitas vezes, o erro cometido nem é contra terceiros, mas sim contra si mesmo por sabotagem.

Aprenda todos os dias a olhar para o próximo, mesmo que não seja tão íntimo, com o verdadeiro amor humano, aquele que não julga. O amor compreende a limitação, não fará com que a fraqueza do semelhante seja um chão para passos duros. Para quem espera o perdão, também é um processo do verdadeiro amor humano, pois aquele que abraça o auto perdão e a compaixão pela força que aquele semelhante precisa adquirir para se reorganizar internamente, requer também saber esperar o tempo do outro.

Ser perdoado, é um caminho de muitas pedras, um caminho solitário sem a menor autonomia, uma situação de angústia passiva que somente muita humildade e paciência pode alinhar e deixar que tudo se reorganize, mesmo que com arestas. Uma boa conversa interna sempre ajuda quem errou a entender suas motivações negativas, ou seja, perceber o que levou aos atos que criaram a situação a ser superada.

Leia Também

Cada passo que damos vamos em frente, com nenhuma certeza. Mas, se nele estivermos motivados a ser um pouco melhores a cada dia, tudo clareia, se melhora e fica mais fácil viver. Deixe ir, deixe ficar, com fé na bendita boa sorte, sempre acaba ficando tudo bem.

Quer saber mais sobre as energias que nos esperam em 2022? Confira as Previsões 2022 e dicas de simpatias para começar o ano novo com o pé direito para uma nova fase em um novo ciclo.

Texto: Michele Sensitiva, taróloga, trabalha também com a Mesa Radiônica e a Astrologia. Além disso, também lê borra de café, baralho de naipes, Baralho Cigano e Dadomancia.

Site: www.michelesensitiva.com

LEIA TAMBÉM