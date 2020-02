Você sabe detectar um mentiroso?

Fátima Fagundes , que teria namorado Gugu Liberato, usou as redes sociais para relembrar um vídeo de 1998 em que se declarava para o apresentador, na época, do “Domingo Legal”, do SBT.

A mulher teria sido a primeira namorada de Gugu Liberato , que estava com 39 anos e decidiu abrir o coração sobre o romance que viveu com o empresário. “Quando te vi, senti uma atração muito grande por você, aí saí e não fiz ficha alguma. Mandei minha prima para trabalhar com você e ia quase todos os dias na rádio só pra te ver”, disse.

Segundo Fátima, o sentimento de amor entre os dois foi instantâneo. “Aí a gente começou a sair e logo começamos o nosso namoro, que foi uma paixão à primeira vista”. De acordo com o site Metrópoles, ela revelou ainda que os dois estavam fazendo planos para morarem juntos em 1978.





“Nesse apartamento, juntos, aos poucos, fomos mobiliando, lembra? Você não tinha quase nada, até a prateleira você fez com pedra de concreto, lembra? Era tudo muito simples, mas existia uma compaixão entre a gente. Nesse dia, existia felicidade entre a gente. Nesse dia, existia felicidade entre a gente e muito amor. Compreensão e amizade”, completou ela.

O casal acabou se separando, pois Gugu Liberato teve que retornar para São Paulo e tudo o que restou foi a amizade. Alguns anos depois, ele conheceu Rose Miriam di Matteo , com quem teve três filhos.