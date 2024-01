FreePik Você pratica consciência corporal?

Você já parou para se perguntar se pratica consciência corporal? O conceito essencial é muitas vezes subestimado, mas possui implicações profundas para nossa saúde física e bem-esta

Ela se refere à capacidade de perceber e compreender os movimentos e posições do corpo de forma precisa. Quando ela é aguçada, estamos mais aptos a realizar nossas atividades de forma eficiente e equilibrada, sendo vital para prevenir lesões, melhorar o desempenho atlético e promover uma postura saudável no dia a dia.

Segundo o médico ortopedista mineiro, especialista em coluna vertebral, Daniel Oliveira, a consciência corporal, diferente do que muita gente pensa, não é algo apenas para atletas de elite ou praticantes de atividades físicas intensas. Todos podem colher os seus benefícios e está diretamente ligada com uma capacidade física chamada de propriocepção, que tem a ver com a habilidade em reconhecer onde está uma parte do corpo sem precisar usar a visão.

Entre eles, Daniel ressalta a o fato de conhecer e entender os limites do corpo e reduzir significativamente o risco de lesões e contribuir para uma postura adequada, aliviando a tensão em músculos e articulações.

“Para os praticantes de atividades físicas, a consciência corporal ajuda na maior eficiência nos movimentos, resultando em melhor desempenho esportivo.”

O especialista ressalta ainda que a identificação precoce de padrões de movimento prejudiciais pode ajudar a corrigi-los antes que se tornem fontes de dor crônica e dá dicas para desenvolvê-la no dia a dia.

• Dedicar alguns minutos diários à prática de mindfulness, focando na sensação do corpo e nos movimentos que ele realiza;

• Incorporar exercícios que desafiem o equilíbrio, auxiliando no desenvolvimento da consciência dos diferentes grupos musculares;

• Manter-se atento à postura ao caminhar, sentar e realizar atividades cotidianas, corrigindo-a quando necessário;

• Praticar aulas de ioga, pilates ou tai chi são excelentes para promover a consciência corporal, combinando movimento com a conscientização.

Consciência corporal x coluna vertebral

Ter consciência da coluna vertebral significa compreender como ela se move, apoia e responde aos estímulos, contribuindo para a prevenção de problemas e dores crônicas.

Segundo Daniel, a consciência corporal permite que você mantenha uma postura adequada, distribuindo o peso do corpo de maneira equilibrada ao longo da coluna e evitando tensões desnecessárias.

“É possível também realizar atividades diárias com coordenação e eficiência, reduzindo o risco de lesões, identificando sinais precoces de desconforto ou desalinhamento na coluna vertebral, podendo ajudar na prevenção de problemas mais sérios, como hérnias de disco e dores crônicas.”

“Para tal, vale investir em exercícios que promovam a mobilidade da região, como flexões e rotações suaves; alongamentos específicos que aliviem a tensão e melhorem a flexibilidade; ajustar o ambiente de trabalho e o mobiliário para apoiar uma postura adequada, especialmente para aqueles que passam longos períodos sentado e consultar regularmente com ortopedistas e fisioterapeutas para avaliação e orientação personalizada”, finaliza.

Fonte: Mulher