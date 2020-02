‘Você para mim é ladrão, olha esse cabelo’,diz PM a jovem; vídeo

Segundo pesquisa, segmento de serviços de alimentação deverá concentrar 71% das oportunidades de trabalho temporário, com 18,2 mil vagas

O Carnaval deverá registrar 25,4 mil contratações de trabalhadores temporários entre janeiro e fevereiro deste ano no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o número representa um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2019 (24,7 mil).

Segundo avaliação da confederação, a recuperação gradual da economia, a inflação baixa e a alta do dólar contribuem para a retomada dos serviços turísticos. “O aumento do dólar nos últimos meses, cerca de 10% em relação ao ano passado, estimula o turismo nacional e favorece um maior fluxo interno neste ano”, afirma o economista Fabio Bentes, da CNC e responsável pela pesquisa.

A expectativa de faturamento no Carnaval este ano, segundo Bentes, é de cerca de R$ 8 bilhões no país. “Com o crescimento na produção do setor de serviço, que faz uso intensivo de mão de obra, é esperado um aumento de trabalhadores contratados de forma temporária.”

O estado do Rio de Janeiro lidera o número de vagas, com 8.521, seguido de São Paulo (6.160), Bahia (4.313), Minas Gerais (2.575) e Pernambuco (1.214). Os outros estados reúnem 1.616 vagas.

Para atender ao aumento sazonal de demanda, o segmento de serviços de alimentação deverá proporcionar cerca de 71% das oportunidades de emprego, com cerca de 18,2 mil vagas oferecidas.

As profissões com maior demanda nos serviços turísticos devem responder por 63% das vagas oferecidas. São elas: garçons, barmen, copeiros, sommeliers, cozinheiros, trabalhadores auxiliares nos serviços de alimentação, motoristas de ônibus urbanos e rodoviários,auxiliares administrativos, recepcionistas, caixas, fiscais e cobradores dos transportes públicos, camareiros, roupeiros e gerentes de operações de turismo.