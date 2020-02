Você pagaria R$4.700 em fones de ouvido? Conheça a novidade da Louis Vuitton

arrow-options Reprodução/Louis Vuitton Os novos fones de ouvido da Louis Vuitton custam o mesmo que quatro AirPods Pro





A marca francesa Louis Vuitton lançou um novo conjunto de fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído, em parceria com a Master & Dynamic. Os earphones Horizon 2.0 custam a partir de US$ 1.090 (cerca de R$4.700) e estão disponíveis exclusivamente no site da LV , bem como em suas lojas de varejo.

Leia também: Guia ajuda a definir o fone de ouvido perfeito para você

Com o valor desses fones, é possível comprar quatro AirPods Pro da Apple , a US$ 249 cada. A diferença de preço fica mais assustadora ainda se você pensar que o Horizon 2.0 é uma versão do MW07 Plus da M&D, que custa US$ 299. Ou seja, o usuário paga US$ 791 a mais só para ter a marca da grife francesa.

arrow-options Reprodução/Louis Vuitton Horizon 2.0 da Louis Vuitton





Com carcaça de aço inoxidável, cancelamento de ruído ativo, carregamento sem fio e drivers de berílio de 10 mm, o fone da Louis Vuitton é um acessório que está entre os melhores do mercado. O logotipo da LV pode vir nas opções preto, branco, vermelho, rosa e amarelo.

Para além da grife, os fones de ouvido contam com 10 horas de uso (com duas cargas completas do estojo) e suporte para Bluetooth 5.0 de baixo consumo de energia.