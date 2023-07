Você é fofoqueiro? Estudo aponta que ‘fofoca do bem’ no trabalho traz amizades, promoções e até aumento

Pesquisa aponta que comentários mal-intencionados têm efeito contrário, manchando a reputação do fofoqueiro

Ninguém tem dúvida de que a fofoca é um hábito em qualquer parte do mundo. A novidade é que a fofoca pode ser benéfica tanto para o autor, quanto para quem é alvo, caso esteja acompanhada de boas intenções. O dado é de um estudo americano que analisou como os efeitos da fofoca podem gerar ganhos na vida pessoal e profissional de quem cultiva o hábito. A pesquisa manteve o foco em comentários positivos ou até críticos, mas bem-intencionados. Nenhuma pessoa foi depreciada, atacada ou humilhada.

De acordo com o levantamento, os fofoqueiros viram crescer as chances de ganhos palpáveis: receberam mais informações das pessoas ao seu redor e estreitaram relacionamentos na vida pessoal e no ambiente de trabalho. As mudanças, a longo prazo, se converteram em melhorias no trabalho, como promoções, aumento e expansão da rede de contatos.