Você diria que Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo?

Aos 33 anos de idade, o ator Robert Pattinson é o homem com o rosto mais simétrico do mundo. Isso de acordo com os cálculos do cirurgião plástico Julian De Silva.

Com 92,15% de simetria, Robert Pattinson desbancou vários famosos, entre eles o ator Henry Cavill com 91,64%, Bradley Cooper com 91,08%, Brad Pitt com 90,51% e George Clooney com 89,91%. As medidas do rosto dos artistas foram aferidas e comparadas através de um computador, chegando ao resultado.

George Clooney teve uma colocação melhor nesse ranking no passado, mas caiu para o quinto lugar. Segundo o cirurgião, em grande parte devido ao efeito do envelhecimento.

A medida foi criada na Grécia Antiga e se chama proporção áurea. “É uma equação matemática criada pelos gregos na tentativa de medir a beleza, e pode ser aplicada a qualquer coisa”, explica De Silva, que atende em Londres e usa a tecnologia em seu trabalho.

Essa mesma medida foi usada por Leonardo Da Vinci para criar a obra “Homem Vitruviano”. “A premissa é de que, quanto mais próximas as proporções de um rosto ou corpo do número 1.618 (Phi), mais bonitas as pessoas são”, explicou o cirurgião plástico. E aí, será que a beleza de Robert Pattinson é digna de uma pintura?