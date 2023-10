Você ainda acha que tamanho é documento?

Sedentarismo pode estar relacionado a um aumento de 24% no tamanho médio do pênis desde 1992

De acordo com um estudo publicado na revista The World Journal of Men’s Health por uma equipe de pesquisadores de Stanford, Emory University e outras universidades na Itália, o tamanho do pênis, que bem poderia diminuir com o passar do tempo (pelo menos era o esperado), simplesmente aumentou. E não foi um aumento discreto, quase tímido não, foram 24%. Sim! O comprimento médio do pênis ereto aumentou 24%. Para se ter ideia, o aumento entre o ano de 1992 a 2021 foi de 12,2 centímetros para 15,2 centímetros. De acordo com a pesquisa, republicada neste mês, talvez o estilo de vida hoje bem mais sedentário que antes poderia ter influência neste aumento. Ainda estão em observação, o que se sabe é que este “fenômeno” é observado igualmente em todo o mundo.

O estudo engloba 75 diferentes trabalhos de pesquisa publicados entre 1942 e 2021, que relataram medidas do pênis ereto em um total de 55.761 homens. Eles se certificaram de incluir apenas estudos em que os cientistas estavam fazendo as medições, excluindo os autorrelatos e resultados oriundo de cirurgias pélvicas (onde o pênis é aumentado). O artigo de Stanford destaca principalmente “um aumento no comprimento médio do pênis ereto em homens de 1992 a 2021” que ocorreu “em várias regiões geográficas e populações sujeitas”.

Os cientistas não sabem por que os tamanhos de pênis eretos estão ficando mais longos e por enquanto são teorias (como o sedentarismo, por exemplo), destacam também que causas ambientais globais, também podem estar associadas, já que é um fato conhecido que meninos e meninas chegam cada década mais cedo à puberdade, eventos causados por possíveis alterações hormonais.

Dado mais que preocupante, segundo os pesquisadores é o declínio mundial na contagem de espermatozóides e nos níveis de testosterona acompanhado por aumento nos tumores testiculares, fato que permanece ainda misterioso, mas pode ser causado por mudanças ambientais globais.

A Stanford Medicine entrevistou Michael Eisenberg, um dos autores do estudo, que disse que esse aumento no comprimento do pênis não era o que a equipe esperava.

“O aumento aconteceu em um período de tempo relativamente curto, o que é mais espantoso. Não podemos esquecer que uma drástica mudança no desenvolvimento é preocupante, já que nosso sistema reprodutivo é uma das peças fundamentais da biologia humana. Uma mudança assim tão rápida poderia sinalizar que algo ainda desconhecido, mas, preocupante, está impactando nossos corpos, por isso todos os esforços estão voltados para que se chegue logo a uma resposta”.