Voa Brasil: programa deve oferecer passagens aéreas a R$ 200

Me reuni hoje com o ministro dos Portos e Aeroportos, @Silvio_CFilho e o presidente do Sebrae, @deciolimapt . Conversamos sobre o programa Voa Brasil, para oferecer passagens com preços mais baixos para aposentados e prounistas, os planos para a construção do túnel entre Santos e… pic.twitter.com/yngdJU58Tu

— Lula (@LulaOficial) January 9, 2024