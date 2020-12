Vivo e TIM ficam fora do ar em várias cidades nesta quinta

Divulgação Vivo e TIM ficam fora do ar em varias cidades nesta quinta (17)

Clientes da Vivo em diversas cidades ficaram sem sinal de internet no celular e sem acesso à banda larga fixa nesta quinta-feira (17), desde 12h30, principalmente no Espírito Santo. A operadora confirma a falha, dizendo que sofreu “rompimento em cabos ópticos que atendem as regiões”, mas a situação se normalizou. Além disso, alguns usuários da TIM não conseguiam receber ligações nem navegar na web.

Vivo sofreu rompimento em cabos ópticos

“A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo e também do serviço móvel em algumas cidades da Bahia, impactados pelo rompimento em cabos ópticos que atendem as regiões”, explica a empresa ao Tecnoblog. “Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível.”

A conta oficial da Vivo no Twitter também confirmou a instabilidade, respondendo a diversos clientes com o mesmo texto: “neste momento, estamos com uma dificuldade técnica na sua região, mas que já está sendo resolvida para que você possa utilizar nossos serviços o mais breve possível”.

A situação começou a se normalizar a partir das 16h, mas ainda há clientes com dificuldades no acesso.

O problema de hoje parece ter sido mais grave no no Espírito Santo, em cidades da região metropolitana de Vitória, incluindo Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari. O sinal da Vivo “caiu geral” para SMS e ligações, segundo um dos relatos, e a internet fixa ficou muito lenta.

“Estamos sem internet desde as 13h em Cariacica/ES; pane é geral (telefone e internet), só funciona o WhatsApp com Wi-Fi de outra operadora”, explica uma usuária no DownDetector . “Sem conexão de internet móvel desde 12h em Vitória/ES; também sem possibilidade de fazer/receber ligações ou enviar SMS”, afirma outra.

A instabilidade também ocorreu em cidades da Bahia como Porto Seguro e Teixeira de Freitas; e em municípios de outras regiões como Porto Alegre e Governador Valadares (MG), que estão sem sinal móvel ou com muita lentidão na internet fixa. “Vivo aqui em MG não consegue ligar pra nenhum número de telefone do ES, nem de outras operadoras, aparece ‘Ligação Falhou'”, diz um dos relatos.

TIM caiu

No caso da TIM , o DownDetector afirma que as principais cidades relatando problemas são Maceió, São Paulo e Salvador. Nelas, o usuário pode se deparar com o erro “rede indisponível” no celular, sendo impossível fazer ou receber chamadas, e sem acesso a dados móveis 2G, 3G nem 4G.

Por volta das 14h, o número de queixas sobre a TIM se reduziu bastante, indicando que a falha foi resolvida.

O Tecnoblog entrou em contato com a operadora para obter mais detalhes, mas a TIM não se manifestou.