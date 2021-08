Vivo deixa 30 mil usuários sem sinal e Prefeitura vai à Justiça

Pelo menos 30 mil usuários da telefonia móvel da operadora Vivo ficaram sem sinal em Barra de São Francisco nesta sexta-feira(6). Como o problema tem sido recorrente e a operadora não respondeu às demandas da prefeitura para corrigi-lo, o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) decidiu acionar a assessoria jurídica do município para denunciar a empresa junto à Anatel e também mover ação judicial.

“Vamos avaliar o melhor caminho e talvez seja uma ação indenizatória coletivas, sem prejuízo de medidas administrativas”, disse Enivaldo.

As constantes falhas no sinal de telefonia celular da operadora Vivo estão levando ao desespero comerciantes e empresários de Barra de São Francisco e também aos moradores do município. Principal operadora da cidade, em número de clientes, a Vivo tem deixado os usuários sem sinal por várias horas, às vezes um dia inteiro.

Hoje, no final da manhã, um cliente da Vivo de Belo Horizonte, que está em visita à família, em Barra de São Francisco, buscava, sem sucesso, conexão para resolver situações familiares e fazer contato com os parentes na capital mineira.

A situação chegou até o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSD), que prometeu acionar o departamento jurídico da prefeitura para verificar as sanções ou multas que podem ser aplicadas à operadora pelo que ele considera “descaso” com o município.

“Eu deixei de receber vários pagamentos porque não tenho sinal na maquininha, dependo da Vivo e essa não é a primeira vez que fico na mão. Resta saber quem vai pagar meu prejuízo”, lamenta um dono de comércio no centro da cidade.