Viviane Romanelli, Adriana Bombom e Sol Vega conferem evento gastronômico no Rio

Divulgação Adriana Bombom, Viviane Romanelli e Sol Vega são ladeadas pela empresária Isabel Zanchet e o RP Flávio Valle





Viviane Romanelli, apresentadora do dominical “Rio de Prêmios”, da RecordTV Rio, Adriana Bombom, repórter do “TV Fama”, da RedeTV!, e Sol Vega, que integrou o elenco da quarta temporada do “Big Brother Brasil”, marcaram presença na estreia da 21ª edição do Comida di Buteco, que teve início nesta sexta-feira (30) e vai até 29 de agosto, no Rio de Janeiro. Ao todo, são 73 restaurantes participantes.

Como o tema de 2021 é “raízes”, as receitas devem conter pelo menos um ingrediente como batata, mandioquinha, beterraba ou cenoura. No menu do Empório Santa Oliva, que foi o local escolhido por elas, o destaque é o Zé Cupim. Trata-se de um cupim assado rusticamente, desfiado, com molho de cerveja, que vem acompanhado por minibatatas salteadas na manteiga, alfavaca, pimenta calabresa e pão francês.





Ao postar alguns registros no Instagram, Vivi escreveu: “Hoje começou a disputa, e fui conhecer um lugar incrível com uma gastronomia maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, Flávio Valle”. Já JP Rufino, conhecido por ter atuado em algumas novelas globais, incluindo “Além do Horizonte” e “Êta Mundo Bom!”, pelas quais recebeu o troféu de Melhores do Ano do “Domingão do Faustão” como ator mirim, apreciou o petisco em casa, por meio do serviço de delivery.