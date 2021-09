Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão; confira detalhes

Instagram Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão; veja detalhes





A atriz Viviane Araújo se casou com Guilherme Militão nesta sexta-feira (3) no espalo Lajedo, no Rio de Janeiro.





Viviane entrou ao som da Marcha Nupcial, um clássico cerimonial, e ao lado da mãe, dona Neuza Araújo.

Você viu?

O vestido escolhido para o dia especial foi digno de princesa. A atriz optou por um clássico de gola alta com transparência e devote pronfudo, além de muito brilho.

Devido a pandemia, a organização do evento restringiu o número de convidados. O espaço tem capacidade de 600 pessoas e foram convidadas apenas 300. Entre elas, Gretchen e o marido, Esdras de Souza, David Brazil e outros.

O casal escolheu oito padrinhos, apenas amigos próximos e que fazem parte do dia a dia. Quatro ficaram do lado da noiva e os outros quatro do lado do noivo.

Confira: