Viviane Araújo posa sensual e compartilha mensagem reflexiva

Reprodução Instagram Viviane Araújo

Viviane Araújo, de 46 anos, começou a quarta-feira (14) bem reflexiva. “A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Lindo dia para vocês, meus amores”, escreveu a atriz e dançarina em postagem no Instagram.

Para acompanhar a mensagem de apoio aos fãs, Viviane compartilhou uma foto sensual , na qual aparece usando trajes para exercício físico enquanto posa debruçada em uma janela. De propósito ou não, a imagem capta, além da beleza da modelo, um dos principais cartões postais de São Paulo, a Ponte Estaiada. Além disso, para quem conhece, é possível avistar uma parte da sede da Globo na capital.

No feed de comentários, Viviane recebe uma gama de elogios, alguns que nem tinham a ver com a postagem. “Você arrazou domingo no ‘Super dança hein?’. Mulher do céu”, disse uma fã. “Maravilhosa, continua assim”, disse outro, referindo-se à postagem mais recente. “Mulher linda, não muda nunca, que corpo”, elogiou um terceiro.

No último domingo (11), Viviane Araújo e Juliana Didone conquistaram as duas últimas vagas para a final do “Super Dança dos Famosos”. Viviane, que se envolveu em uma polêmica após trocar de parceiro de dança, se emocionou após ganhar nota máxima de todo o júri técnico e garantiu a primeira vaga da final somando 59,9 pontos.