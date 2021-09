Viviane Araújo está pronta para o casamento com Guilherme Militão; veja vídeo

Rperodução/Instagram Viviane Araújo pronta para casar





A atriz Viviane Araújo está pronta para celebrar o casamento com Guilherme Militão. Na noite desta sexta-feira (3), o maquiador Junior Mendes publicou o primeiro vídeo oficial da noiva pronta.

No vídeo, Viviane Araújo aparece sorridente e com um buquê de flores na mão. “Ela é uma amiga especial, incrível para mim. Uma pessoa que sempre foi íntegra em suas atitudes. Uma amiga que tenho como irmã”, disse Junior Mendes.





Você viu?

O evento está sendo realizado no espaço de festas Lajedo, no Rio de Janeiro (RJ). Há rumores de que o aluguel do espaço custou R$ 180 mil.Convidados como Gretchen e David Brazil já chegaram para a cerimônia, prevista para começar às 20h. Paolla Oliveira e o namorado Diogo Nogueira também são esperados no evento, que vai contar com show de Xande de Pilares.

Nos stories, David Brazil já deu spoilers do que está rolando na festa. Viviane Araújo e Guilherme Militão deram aos convidados lenços “para as lágrimas de alegria”.

Veja vídeo: