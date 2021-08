Vivian Amorim anuncia gravidez e mostra barriga

Reprodução/Instagram Vivian Amorim celebra gravidez

Um dia após anunciar gravidez, a apresentadora Vivian Amorim, de 28 anos, posta foto da barriguinha crescendo. A manauara está com 12 semanas – três meses de gestação, com o publicitário e atleta Léo Hirschmann. “É tão bonito te espiar crescer”, escreveu Vivian no Instagram.

Ela contou a novidade para seus seguidores nesta sexta-feira (13) pela rede social: “Agora simmm, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica, finalmente podemos dizer em alto e bom som: ESTAMOS GRÁVIDOS. Estou muito feliz de poder dividir com vocês a alegria e a emoção que foi ler o resultado “grávida” nesse visor! Agora me aguentemmm, porque eu acabo de entrar oficialmente pro time das mamães mais babonas e apaixonadas desse Braseeelll!!!”, escreveu na legenda.