Vivi Winkler deixa posto de rainha de bateria da Estácio de Sá logo após estreia

Uma semana após estrear como rainha de bateria da Estácio de Sá na Série Ouro do Carnaval carioca, Vivi Winkler, de 34 anos, anunciou sua saída do posto.

A despedida foi comunicada oficialmente pela agremiação nas redes sociais neste sábado (21), surpreendendo parte dos admiradores da fisiculturista.

Em nota publicada no perfil da escola, a Estácio agradeceu o empenho e a dedicação da musa ao longo da temporada. “Hoje, Estácio de Sá se despede da nossa querida Rainha de Bateria, Vivi Winkler. Durante todo esse ano, você trouxe brilho, magia e um amor imensurável para a nossa escola e para o Carnaval”, diz o comunicado.