Vivi Romanelli deixa o comando de programa na Band Rio: ‘Nos veremos em breve’

Divulgação Vivi Romanelli





Viviane Romanelli usou seu perfil no Instagram para comunicar aos que acompanhavam seu trabalho à frente do “RJ da Sorte” — todo domingo de manhã pela Band Rio — que está deixando a atração. “Gostaria de agradecer imensamente a essa equipe que me acompanhou por treze anos. Sigo agora com novos projetos. Nos veremos em breve na telinha. Já, já novidades bem legais! Mais uma vez, muito obrigada a todos! Valeu, ‘RJ da Sorte'”, declarou Vivi, que está no ar na Super Rádio Tupi 96,5 FM do Rio.

O post rendeu uma série de reações dos fãs da apresentadora. “Aonde você for, será sucesso, porque já chega irradiando alegria. Talento e competência tem de sobra. Vai com tudo, você merece! Na torcida sempre!”, escreveu o primeiro. Logo depois, o segundo expressou todo o seu carinho: “Te acompanho desde o Shoptime, você foi e sempre será sucesso”. Já o terceiro não economizou nas lamentações: “Poxa, Vivi, você vai fazer muita falta. Desejo sorte”, pouco antes de ressaltar que “o ‘RJ da Sorte’ não vai ter a mesma graça”.