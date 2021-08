Vivi Romanelli comemora aniversário em resort de luxo em Porto de Galinhas; veja

Divulgação Vivi Romanelli e Marcelo Mourão





Não é de hoje que Porto de Galinhas é um dos destinos mais procurados por brasileiros para passarem as férias. Que o diga Viviane Romanelli, que comanda o “Domingo de Prêmios”, na RecordTV Rio, e optou por festejar mais um ano de vida no Porto de Galinhas Resort & Spa, ao lado do marido, o empresário Marcelo Mourão.





Em rápido contato com o iG Gente , a apresentadora disse que comandou o programa ao vivo e, de lá, seguiu viagem. Foi trabalhar de “mala e cuia”, digamos assim. Também deixou escapar que não esperava tantas surpresas. Só para se ter ideia: foi recebida no aeroporto, com sombrinha de frevo e bolo de rolo, uma das iguarias mais famosas e típicas do Recife.

Divulgação Vivi Romanelli é recebida com festa no Porto de Galinhas Resort & Spa





Mas, logo que chegou ao hotel, deu de cara com fotos da filha, dos netos e de outros familiares espalhados pelo quarto. Aí não se segurou e caiu em lágrimas. Teve ainda café da manhã especial, com direito a guloseimas, parabéns a você, visita à praia dos Carneiros, localizada em Tamandaré, no litoral sul, um dos principais pontos turísticos do estado, e passeio de buggy. “Diversão do começo ao fim”, declarou.