Vivi Noronha ganha pedido de namoro surpresa na madrugada: ‘Anel gigante’

Da Fúria, de 22 anos, foi surpreendida na madrugada deste sábado (28), com um pedido de namoro preparado por Da Fúria. O influenciador encheu o quarto com balões em formato de coração, espalhou fotos do casal na cama e deixou a pergunta: “Quer namorar comigo?”.

A surpresa contou ainda com ursinho de pelúcia, chocolates e um buquê de rosas, reforçando o clima romântico pensado nos mínimos detalhes.

Para marcar o momento, ele entregou um anel de compromisso chamativo, com pedras e o nome do casal gravado nas bordas. Confira cliques abaixo: