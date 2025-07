“Viva Oceano 2025”: Encontro sobre Ciências Oceânicas reúne especialistas, pesquisadores e sociedade civil

A chamada “economia azul” ou “economia do mar” é estratégica para o sistema econômico capixaba. Assim, nesta quarta-feira (02), tem início o vivaOceano 2025, o maior encontro capixaba sobre Ciências Oceânicas, com o tema “Ciência e inovação por um futuro sustentável do mar”. O evento, apoiado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), será realizado no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), em Vitória, a partir das 8h, com entrada gratuita e aberta ao público.

A programação traz uma série de palestras, painéis, mesas redondas e debates com foco em conservação marinha, economia do mar, pesquisa científica, maricultura, logística portuária e zoneamento costeiro, reunindo grandes nomes da área acadêmica, ambiental e empresarial.

Segundo o Instituto Gestão e Desenvolvimento Sustentável (IGEDS ARANDU), responsável pela organização do encontro, o objetivo do encontro é conectar ciência e sociedade para fomentar soluções inovadoras e sustentáveis no uso dos recursos marinhos e costeiros.

O apoio a eventos como o “vivaOceano” faz parte do compromisso do Bandes com a sociedade. “Precisamos, mais do que nunca, debater soluções sustentáveis para além das grandes empresas. Trazer a comunidade para dialogar sobre esse assunto é fundamental, já que todos nós sofremos, por exemplo, com o impacto das mudanças climáticas”, afirma a diretora de Operações do banco, Gabriela Vichi.

Sobre o VivaOceano 2025

Entre os destaques estão o professor doutor Mauricio Hostim Silva, que dará a primeira palestra do evento, às 8h45, com o tema “Redes de pesquisas na área de conservação Marinha: experiência da rede Meros do Brasil”; e o professor doutor Rodrigo Rosa, que falará em seguida, com a palestra sobre “Logística e Atividade Portuária”.

Às 10h20, o evento promoverá uma mesa redonda com o tema “Formação de recursos humanos para a pesquisa oceânica e para a economia do mar”. Participarão os pesquisadores doutores Kyssyane Samihra Santos Oliveira (UFES), Fabian Sá (UFES), Marcelo Polese (IFES) e Valéria Quaresma (UFES). A mediação será de Natália Priscila Alves Bezerra.

No período da tarde, estão previstas palestras sobre “Economia do mar no Brasil e no mundo”, com o doutor Thauan Santos; “Economia do mar capixaba”, com o professor doutor Everlan Montebeler; “Zoneamento econômico ecológico costeiro”, com o doutor Danilo Monte-Mor; “Manguezais do ES”, com a doutora Mônica Maria Pereira; e “Pesca e maricultura”, com o professor Joelson Fernandes.

Em seguida, o evento traz a mesa redonda “Iniciativas no Oceano”, com participação dos especialistas Alexsandro Sant’Ana dos Santos (Fundação Projeto Tamar), Paulo Rodrigues (Projeto Baleia Jubarte), Jennifer Oliva Coronel (Arcelor Mittal), Ingrid Tavares (Parque Costeiro da Vale). A mediação será de Amanda Albano (Bloom Ocean).

Promovido pelo Instituto IGEDS Arandu, o vivaOceano 2025 conta com patrocínio do Bandes, apoio do Sebrae-ES, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-ES) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de organização da A2 Eventos e Negócios.