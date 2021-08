Viúvo de Paulo Gustavo fala sobre Dia dos Pais “Ainda está em cada canto”

Nesta terça-feira (3), Thales Bretas postou em seu Instagram a capa da revista GQ na qual aparece ele e os filhos, Gael e Romeu. Na edição deste mês, o tema principal é sobre paternidade em decorrência do Dia dos Pais. Na publicação, o médico dermatologista comenta sobre como será passar a data sem o marido, Paulo Gustavo, que não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu em maio deste ano.

“Este vai ser o Dia dos Pais mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, resistindo e regando o que Paulo e eu plantamos neste mundo.” escreveu Bretas.

Thales também ressaltou a importância e a marca deixada por Paulo Gustavo na vida dos filhos “Ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz.”

O Brasil todo acompanhou a trajetória de Paulo Gustavo, e o falecimento do ator está marcado como um dos momentos mais emocionantes do país. Thales que estava junto há 7 anos de Paulo frequentemente compartilha recordações com o ator, como é o caso desta publicação do dia dos namorados “Meu eterno namorado… ❤️ te amo pra sempre!”.