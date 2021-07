Viúva Negra chega ao Disney+ junto com vários lançamentos; veja a lista completa

Reprodução Viúva Negra chega ao Disney+

Depois de muito, mas muito atraso, finalmente a Viúva Negra terá seu filme solo no Universo Cinematográfico da Marvel . A primeira heroína do MCU foi ultrapassada pela Capitã Marvel e ainda viu seu longa ser adiado várias vezes por causa da pandemia de Covid-19 , mas finalmente verá a luz do dia (na casa de quem puder pagar R$ 69,90 pela locação digital).

Scarlett Johansson retorna em seu papel como Natasha Romanoff/Viúva Negra após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato (e espera-se, com muitas repostas) e se junta a Florence Pugh como Yelena, David Harbor como Alexei/Guardião Vermelho e Rachel Weisz como Melina.

Viúva Negra é o primeiro filme da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel, mas não o único conteúdo dos heróis que entrou no Disney+ nessa semana. Na quarta-feira (7) tivemos o penúltimo episódio de Loki e ainda uma participação do Deus da Trapaça no desenho Os Simpsons .

O Disney+ atualiza sua lista de filmes, séries e documentários sempre às quartas e sextas, então tem para todos os gostos: documentários, animações e a continuação das séries que estão no ar. Confira:

7/07

Os Simpsons: The Good, The Bart, and The Loki

Loki é banido de Asgard mais uma vez e deve enfrentar seus maiores adversários até agora: os Simpsons e os mais poderosos heróis de Springfield. O Deus da Trapaça se junta a Bart Simpson no impressionante evento crossover em homenagem ao Universo Cinematográfico Marvel de super-heróis e vilões.

Monstros no Trabalho (Episódios 1 e 2)

A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas, quando consegue um emprego na Monstros S.A, descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa. Tylor é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se tornar um brincalhão.

Bonkers: De Astro a Tira

Bonkers T. Bobcat é um astro desenho, mas o estúdio em que ele trabalha o manda embora. Bonkers fica sem direção, até que consegue uma oportunidade para trabalhar na polícia. Fazendo dupla com o detetive, Lucky Piquel, ele se torna o primeiro desenho policial.

Hora do recreio (Temporadas 1 a 3)

‘Hora do Recreio’ retrata a vida de seis garotos do quarto ano da escola Third Street, onde os alunos estabeleceram um microcosmo da sociedade humana completo com seu próprio governo, classe e leis não escritas

Gênio do Barulho (Temporadas 1 a 3)

T.J. é um garoto gênio que foi transferido do quarto ano do ensino fundamental para o ensino médio. Ele tenta se ajustar a essa nova vida, mas acaba tendo aulas junto com seu irmão mais velho, de 14 anos, Marcus, o atleta e com sua irmã de 16 anos burra e egoísta, Yvette.

Sinistro (Temporadas 1 a 3)

Fiona “Fi” Phillip viaja pelo país com a turnê com sua mãe, Molly, que é uma estrela do rock, enquanto investiga fenômenos sobrenaturais pelo caminho e como se conectam à morte do seu pai.

Lendas da Marvel (Episódio 9: Viúva Negra)

Enquanto o Universo Cinematográfico da Marvel continua a se expandir, ‘Lendas da Marvel’ celebra e explica o que veio antes. Revisite os heróis, vilões e momentos épicos de todo MCU em preparação para as histórias super aguardadas que virão. Cada segmento dinâmico leva diretamente à série do Disney+, preparando o terreno para eventos futuros.

Loki (Episódio 5)

Em ‘Loki’, da Marvel Studios, o temperamental vilão Loki (Tom Hiddleston) retoma seu papel como o Deus da Trapaça nesta nova série, que ocorre após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’.

9/07

Viúva Negra (com Premier Access)

Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta o lado mais sombrio de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável para derrubá-la, Natasha precisa lidar com sua história como espiã e as relações mal resolvidas de um passado de antes de se tornar uma Vingadora.

A Abóbora Mágica

Wang Bao (Qilong Zhu) é um garoto fantasiador que num certo dia, decide fugir para uma floresta. Chegando lá, ele descobre a existência de uma abóbora mágica que possui a capacidade de realizar todos os seus maiores desejos.

Se Brincar o Bicho Morde

Scott acaba de se mudar e quer ser aceito pelos colegas do bairro. Em pouco tempo, ele descobre que num terreno baldio, se reúne um gripo de oito garotos para jogar baseball. Se ele fosse o nono, seria um time completo. Cabe a ele agora provar a todos sua amizade e coragem.

Uma Turma Divertida

Dez anos depois que uma equipe de meninos jogadores de beisebol em um terreno baldio enfrentou um cão monstruoso, um grupo misto de meninos e meninas assumiu o controle da área e deve superar o sucessor do cachorro monstruoso.

A Misteriosa Sociedade Benedict (Episódio 4)

Após vencerem uma competição por uma bolsa de estudos, quatro órfãos talentosos são recrutados pelo Sr. Benedict para uma missão perigosa para salvar o mundo de uma crise global conhecida como “A Emergência”. Reynie, Sticky, Kate e Constance precisam se infiltrar na Academia-Ouro da Vivência Vocacional para descobrir a verdade. Quando o diretor, Dr. Curtain, parece estar por trás dessa crise mundial, as crianças da Misteriosa Sociedade Benedict precisam criar um plano para derrotá-lo.

High School Musical: A Série: O Musical (Temporada 2 – Episódio 9)

Na segunda temporada de ‘High School Musical: A Série: O Musical’, os Wildcats de East High, que estão se preparando para apresentar ‘A Bela e a Fera’ como seu musical de primavera, confrontam a escola rival, North High, para vencer uma prestigiada e voraz competição de teatro estudantil. Perucas são arrancadas, lealdades são testadas e baladas são esgoeladas.

The Bad Batch (Episódio 11)

Nova série animada segue os clones experimentais de elite Os Malfeitos (que apareceu pela primeira vez em ‘Star Wars: The Clone Wars’), enquanto eles percorrem uma galáxia em rápida transformação.