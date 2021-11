Reprodução/Instagram Viúva de tio de Marília Mendonça posta vídeo e fala de saudade





Tio e assessor pessoal de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, de 43 anos, foi uma das cinco vítimas do acidente aéreo que tirou a vida da cantora, no último dia 5. Oito dias depois da tragédia, Nayara Moura, com quem ele estava casado há quatro anos e é mãe de sua filha de seis meses, postou um vídeo dos dois juntos com a música





“Quando se perde alguém”, do cantor André Alves, ao fundo, com os versos “só ficam as lembranças de tudo o que vivemos, na alma há esperança, nos encontraremos”. “Metade de mim foi junto com você”, escreveu ela sobre a dor da saudade em seu perfil no Instagram.

Nayara mostrou também outros bilhetinhos deixados para ela pelo marido, com várias declarações de amor. “Até hoje não acredito na sorte que tive em cruzar teu caminho e em você ter escolhido ficar do meu lado. Obrigado por permanecer”, escreeu Silveira num deles.