Viúva de Ricardo Boechat, Veruska Seibel, relembra morte do jornalista

Nesta terça-feira (11) completa um ano que a morte de Ricardo Boechat chocou o país. O jornalista foi vítima de um acidente de helicóptero quando estava voando de Campinas para São Paulo. A viúva do apresentador, Veruska Siebel, postou no Instagram uma série de fotos do marido com ela e com as filhas e escreveu um texto falando dos sentimentos que tem por ele.

Leia também: Em livro, ex-colegas lembram brigas com Ricardo Boechat em rádio

arrow-options Reprodução/Instagram Veruska Seibel compartilha vídeo de Ricardo Boechat no Instagram





“Um ano sem ele e minha admiração, meu respeito e meu amor só crescem. Melhor pai que eu poderia ter escolhido para as minhas filhas, ser humano mais admirável e generoso que já conheci, jornalista insubstituível, marido que eu amava profundamente”, escreveu Veruska Siebel.

Leia também: Viúva de Ricardo Boechat compartilha texto deixado pelo jornalista

Veruska também deixou no texto um conselho para todos que a seguem. A apresentadora disse que as pessoas devem seguir o clichê de “amar cada segundo como se fosse o último”, pois foi assim que viveu com Boechat e esse é o alívio dela. “Se me tivesse sido dada a chance de escolher como seriam nossos últimos momentos juntos, eu pediria exatamente do jeito que foi. E a isso serei eternamente grata”, conta a mãe de duas meninas.

A apresentadora ainda lembra que das conversas que tinha com Boechat e fala que ele costumava dizer que não se preocuparia com as filhas quando não estivesse mais vivo, pois as meninas têm a melhor mãe do mundo.

Leia também: Mãe de Ricardo Boechat fala sobre ausência do filho: “Coração apertado”

Os seguidores de Veruska deixaram mensagens de apoio a ela e também aproveitaram o espaço para prestar homenagens a Ricardo Boechat . A apresentadora Silvia Poppovic , que trabalha com Veruska no programa “Aqui na Band”, escreveu: “Querida! Ele tinha toda a razão de te amar tanto! Mulher linda e mãe impecável e amorosa! Beijo carinhoso!”.

Os fãs do jornalista e da apresentadora também comentaram no post, como uma admiradora que disse: “Quanta falta ele faz, não tenha a dimensão de como é esse sentimento para vocês! A mim, só cabe pedir a Deus que sigam felizes, apesar de tudo!”.

Já outro internauta disse: “Ainda sinto a falta de ouví-lo todas as manhãs. Imagino, então, quão grande é a saudade de vocês”. Uma outra fã ainda escreveu: “Ele foi um profissional e homem incrível, admiração infinita!”

No final do texto, Veruska Siebel conclui: “Muito obrigada, Ricardo Boechat, por tanto amor e por essas duas princesas que são a razão da minha vida”.