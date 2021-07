Viúva de MC Kevin diz que perdoaria traição do funkeiro: “Queria ele vivo”

Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e MC Kevin

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, falou sobre a morte do cantor. O funkeiro morreu ao cair do quinto andar de um hotel do Rio de Janeiro , quando estaria tentando deixar o quarto com medo de ser pego no flagra durante uma traição. A advogada falou que perdoaria a traição do marido e que tudo o que queria é ele vivo.

“Eu digo e repito, e vou levar pra sempre isso comigo: o que é uma traição perto de uma morte? Queria que ele tivesse vivo. Se eu ia perdoar pra estar junto com ele ou perdoar pra seguir a minha vida, eu não sei. Mas com certeza ele teria o meu perdão porque eu tenha essa virtude, Deus me deu”, diz em entrevista ao podcast Podpah.

A advogada tambem falou sobre política e comentou a admiração que tem pelo ex-presidente Lula. “Eu amo aquele velho demais. Me julguem, eu gosto dele. É o pai que eu não tive. Eu sou nordestina e ele é também, lá do mesmo lugar de Pernambuco”, fala.

Deolane Bezerra ainda relembrou o dia da prisão do ex-presidente. “Parecia que eu tava vendo Jesus quando eu vi ele. Eu vi aquele velho com a barbinha branca, dei um abraço nele e falei: ‘Não se entrega não, presidente, a gente fica aqui na porta’. Queria ver a política entrar! Entrava uma peste. Tinha gente na porta daquele sindicato, viu?”, recorda.