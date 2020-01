Viúva de Gugu vai receber R$ 100 mil por mês de pensão

Depois de uma briga judicial, foi determinado que viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo , deve receber um valor mensal de R$ 100 mil. A decisão foi da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O juiz definiu um valor de pensão equivalente ao que Gugu deixou em testamento para sua mãe, Maria do Céu, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo . Os advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur foram os responsáveis por representar Rose Miriam na Justiça.

“A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose”, explicou Nelso a Folha .

Após a trágica morte de Gugu no final do ano passado, a viúva do apresentador precisou entrar na Justiça para ser reconhecida como herdeira, já que passou duas décadas ao lado do apresentador e teve três filhos com ele. Os irmãos e os sobrinhos de Gugu não queriam aceitar que Rose Miriam recebesse parte da herança.