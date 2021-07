Viúva de Chico Anysio segue intubada devido a complicações da Covid-19

Reprodução Malga e Chico Anysio

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, segue na UTI devido a complicações da Covid-19, com secreção no pulmão. Na madrugada de segunda-feira (19), ela teve uma leve hipotensão, mais conhecida como queda de pressão.





Segundo Felipe Batista, ex-marido da empresária, a função renal está melhor, mas o quadro segue instável. “A Malga continua na UTI, permanece intubada, está em ventilação mecânica, FIO2 40% (oferta de oxigênio). Mudaram o antibiótico, está com bastante secreção pulmonar. Durante a noite, teve uma leve hipotensão e foi instalado noradrenalina. A função renal está melhor”, disse Batista ao UOL.

“A situação dela continua bem delicada, desejo que ela possa supere essa doença terrível o mais breve possível. Malga é devota de São Jorge, peço que oremos para melhoras”, disse.

Malga foi internada no início do mês em estado grave, devido à Covid-19. Após melhora, ela foi transferida para o quarto, mas ela precisou ser intubada novamente no último domingo (18).