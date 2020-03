Viúva de Chico Anysio quer ter direito a apartamento de 7 milhões de reais

Chico Anysio morreu há oito anos e, depois de todo esse tempo, o testamento deixado pelo comediante foi anulado por conta de irregularidades. A viúva do humorista, Malga di Paula , pede na justiça pelo direito ao apartamento em que morou com o artista.

Leia também: Testamento de Chico Anysio é anulado pela Justiça

arrow-options Reprodução/Instagram Viúva de Chico Anysio pede por apartamento na Justiça





Segundo o jornal Extra, o imóvel que Malga reivindica como seu por direito é um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de 680 m² e avaliado em 7 milhões de reais. O imóvel de quatro quartos foi comprado por Chico Anysio pouco antes de morrer e onde morava com a esposa.

Leia também: Viúva de Chico Anysio é internada com depressão agravada por morte do artista

Toda essa situação está acontecendo por conta de um erro feito no testamento quando Chico ainda era vivo. O documento contempla todos os bens deixados pelo humorista, quando na verdade deveria incluir apenas metade deles. Além disso, um dos filhos do comediante consta no papel. Lug de Paula , o Seu Boneco da “Escola do Professor Raimundo”, ficou de fora, algo não poderia ocorrer.

Leia também: A trajetória de Chico Anysio

Os advogados da viúva de Chico Anysio enviaram um comunicado ao jornal Extra falando sobre o assunto. “Apresentamos recurso de Embargos de Declaração para que o Juiz esclarecesse alguns pontos da decisão, principalmente no que se refere ao imóvel do Edifício Golden Royal (na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio), sobre o qual nossa cliente busca o reconhecimento de sua propriedade exclusiva. O recurso foi rejeitado, tendo sido aberto prazo para recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prazo este que expirará no final da próxima semana”, escreveram os representantes de Malga.