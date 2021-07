Viúva de Chico Anysio continua em estado grave por complicações da Covid-19

Reprodução Malga Di Paula tem piora em quadro de Covid-19

Viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula continua internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Passo Fundo no Rio Grande do Sul depois de uma piora clínica no final de semana. A empresária e a mãe, Udila, foram diagnosticadas com a Covid-19 há três semanas e as duas acabaram sendo internadas no dia 27 de junho. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (13), apesar da situação delicada, o quadro de Malga está estável.

“A paciente Malgarete de Paula permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Seu estado de saúde é considerado grave, porém estável”, diz o comunicado. A mãe de Malga já saiu da UTI.