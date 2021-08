Vittia suspende IPO com efeito da instabilidade do mercado; saiba o que muda

Sophia Bernardes Vittia (VITT3) suspende IPO com efeito da instabilidade do mercado

Na noite desta quarta-feira (19), a Vittia Fertilizantes (VITT3), companhia brasileira com foco na produção de fertilizantes, comunicou a suspensão de sua estreia na Bolsa de Valores com prazo indeterminado.

O motivo da suspensão foi a alta volatilidade do mercado nos últimos dias. Com a oferta pública inicial (IPO) de ações, a expectativa da companhia era movimentar em torno de R$ 395,5 milhões.

Você viu?

Mais sobre a Vittia (VITT3)

Direcionada à área de defensivos biológicos e fertilizantes especiais, a companhia surgiu em 1971, sendo considerada uma das maiores produtoras brasileiras.

Logo, a empresa atua em 25% de toda a área de soja do país. Além disso, tem forte reconhecimento nas culturas de milho, feijão, café, algodão, entre outros produtos.

Em suma, o objetivo principal da Vittia é ampliar a produtividade e sustentabilidade do agronegócio e se fazer presente em todas as regiões agrícolas do Brasil.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.